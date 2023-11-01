14 عربيا يزينون قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، القوائم الأولية للمرشحين للحصول على جوائزه لعام 2023، والتي سيتم تقديمها خلال حفل ضخم بمدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر القادم.

وكشف كاف على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الحالي، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعبا من بينهم 14 لاعبا عربيا.

وكان للمغرب نصيب الأسد من المرشحين لنيل الجائزة، حيث بلغ عدد ممثليه 7 لاعبين بالقائمة، وذلك بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب (أسود الأطلس)، الذي حصل على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم بقطر أواخر العام الماضي.

Attention everyone 🚨 Your nominees for the 2023 Player of the Year (MEN) award. 🥁 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/nMj2gsC0NZ — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

وكان المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.

وتواجد بالقائمة كل من أشرف حكيمي ويوسف النصيري وياسين بونو ويحيى جبران وسفيان امرابط وحكيم زياش وعزالدين أوناحي من المغرب، والرباعي المصري محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، والثنائي الجزائري رياض محرز ورامي بن سبعيني، والتونسي محمد علي بن رمضان.

وضمت قائمة المرشحين أيضا الثنائي السنغالي بابي ماتار سار وساديو ماني، والثنائي الكاميروني فرانك أنجويسا وفانسون أبوبكار، والثنائي الغاني محمد قدوس وتوماس بارتي، والنيجيري فيكتور أوسيمين والثنائي الإيفواري إبراهيم سانجاري وسيكو فوفانا، والثنائي الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي وتشانسيل مبيمبا، والغيني سيرهو جيراسي، والمالي يفيس بيسوما، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والبوركيني إدموند تابسوبا، والناميبي بيتر شالوليلي.