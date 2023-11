14 عربيا يزينون قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، القوائم الأولية للمرشحين للحصول على جوائزه لعام 2023، والتي سيتم تقديمها خلال حفل ضخم بمدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر القادم.

وكشف كاف على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الحالي، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعبا من بينهم 14 لاعبا عربيا.

وكان للمغرب نصيب الأسد من المرشحين لنيل الجائزة، حيث بلغ عدد ممثليه 7 لاعبين بالقائمة، وذلك بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب (أسود الأطلس)، الذي حصل على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم بقطر أواخر العام الماضي.

