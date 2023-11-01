العاصمة تتهيأ لأمطار غزيرة.. إنذار باللون الأحمر لعدة محافظات بالرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، الإنذار الأحمر بشأن منطقة الرياض، ويتوقع هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل الرياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

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وقال المركز في بيان له عبر موقع "إكس"، إن الحالة تشمل مدن الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما ومرات، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار في الساعة التاسعة صباحًا ونهايته في الساعة الحادية عشر مساءً.

كما أصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر بشأن محافظات الدوادمي والرين والقويعية وعفيف بمنطقة الرياض، ويتوقع هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل الرياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار في الساعة الواحدة ظهرًا ونهايته في الساعة الحادية عشر مساءً.

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