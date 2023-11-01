خروج دفعة أولى من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر رفح

خرجت الدفعة الأولى من الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة، اليوم الأربعاء، من قطاع غزة الذي يفرض الاحتلال الإسرائيلية عليه حصارًا مشددًا إلى مصر عبر معبر رفح.

وهي المرة الأولى التي يفتح فيها معبر رفح أمام الأشخاص منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، فيما يفتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أنه سمح بدخول الأجانب والفلسطينيين المعبر صباح اليوم، بعد إعلان مصر فتحه بشكل استثنائي لنقل 81 جريحًا فلسطينيًا وخروج نحو 450 من الأجانب ومزدوجي الجنسية.