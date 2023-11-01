تقارير: اجتماع حاسم يهدد مصير يايسله مع الأهلي

أصبح مستقبل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، مهددا بعد الإقصاء المفاجئ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسر الأهلي على يد أبها بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الثلاثاء في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.

ومن شأن تلك الهزيمة أن تعصف بمستقبل ماتياس يايسله مع الأهلي، خاصة أن الفريق لا يمر بأفضل أوقاته في دوري روشن أيضا وخسر في المباراة الأخيرة على يد الهلال 4-3.

وحسبما كشف الإعلامي طارق النوفل عبر تواجده في قناة السعودية الرياضية، فإن هناك اجتماع هام بين الإدارة والمدرب يايسله لحسم مصيره مع الفريق.

وأضاف طارق النوفل: "هناك حالة من الخلل عدم الاستقرار الفني بالفريق، ولا أعلم ما هي فائدة وجود روبرتو فيرمينو".

وأضاف: "فيرمينو سجل هاتريك في أول جولة بالدوري ولكن بعد ذلك اختفى تمامًا ولم يسجل أي هدف، والفريق يعاني من نقطة ضعف كبيرة في خط الدفاع".

وواصل: "حسب معلوماتي إدارة الأهلي بدأت التحرك باجتماع هام ومصيري مع المدرب، ويجب أن يكون هناك قرارات حازمة من الإدارة لأن وضع الفريق سيء".

وأنهى قائلا: "بعض اللاعبين ربما يرحلون في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تصحيح الأوضاع في الفريق".