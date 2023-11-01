8796 شهيدًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 8796 شخص، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ 26 يومًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن من بين إجمالي الشهداء 3648 طفلاً و2290 امرأة، إضافة إلى 22219 مصابًا جراء الغارات المتواصلة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 26 على التوالي.

خروج المستشفى الوحيد لعلاج السرطان عن الخدمة

تزامنًا مع القصف العنيف وانقطاع إمدادات الطاقة إلى القطاع، خرجت مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن الخدمة جراء قصفه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين ونفاد الوقود فيه بشكل كامل.

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ومستشفى الصداقة التركي هو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المنشآت الطبية المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 منشأة من أصل 35.

استمرار الاشتباكات على الأرض

وشهد قطاع غزة اليوم الأربعاء، انقطاعًا مجددًا لخدمات الاتصالات والإنترنت، تزامنًا مع الاشتباكات العنيفة التي يشهدها القطاع في عدة محاور، عقب التوغل البري الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، داخل قطاع غزة أمس.

هذا وخرجت الدفعة الأولى من الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة، اليوم الأربعاء، من قطاع غزة الذي يفرض الاحتلال الإسرائيلية عليه حصارًا مشددًا إلى مصر عبر معبر رفح.