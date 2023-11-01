توقيف مساعد طيار أمريكي هدد بإطلاق النار على قائد طائرة

وجه مكتب المفتش العام بوزارة النقل الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهامًا لمساعد طيار بعد تهديده بإطلاق النار على قائد طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز؛ إذا قام بتحويل الرحلة بسبب راكب يحتاج إلى رعاية طبية.

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وقالت السلطات في ولاية يوتا الأمريكية، إن مساعد الطيار جوناثان جيه دان هدد بإطلاق النار على قائد الطائرة إذا تم تحويل الطائرة لرعاية راكب يحتاج إلى رعاية طبية طارئة.

فيما أكد متحدث باسم شركة دلتا إيرلاينز، أن جوناثان جيه دان المتهم في الواقعة، كان يعمل لدى شركة النقل كضابط أول في وقت وقوع الحادث، ولم يعد موظفًا في شركة دلتا، مشيرة إلى أن دان مرخصًا له بحمل سلاح بموجب برنامج تديره إدارة أمن النقل.

الواقعة لم تكن الأولى

كانت هيئة المحلفين في ولاية يوتا، قد أصدرت لائحة اتهام ضد جوناثان جيه دان في 18 أكتوبر من العام الجاري بشأن حادث وقع في أغسطس 2022، واتهمته بالتدخل في شؤون طاقم الطائرة، وفقًا لسجلات المحكمة الفيدرالية.

وقال المفتش العام لوزارة النقل إنه يعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية في التحقيق، حيث أن التدخل في طاقم الطائرة يعتبر جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

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وجاءت تلك الواقعة قبل أيام قليلة من قيام طيار خارج الخدمة بشركة طيران ألاسك بمحاولة إغلاق محركات طائرة هورايزون إير في منتصف الرحلة، حيث تم إخضاعه من قبل الطيار ومساعده وتم اعتقاله بعد تحويل مسار الطائرة إلى بورتلاند.

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