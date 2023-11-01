مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 8.3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 124.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10814.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.

إقرأ أيضًا: مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6.3 مليارات ريال

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، بلغت كمية الأسهم المتداولة 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14%.

الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 164.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

إقرأ أيضًا:

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.8 مليارات ريال