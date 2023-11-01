التأمينات الاجتماعية: احتساب عمر التقاعد بالتاريخ الهجري ولم يطرأ تعديل إلى الآن

الطائف - الوئام - هاني الثبيتي:

أفاد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأنه يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي.

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ورصدت "الوئام" رد المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "أكس"، على طلب أحد العملاء ببيان توضيحي بشأن احتساب نهاية الخدمة "التقاعد" للموظف المدني هل هي بالتاريخ الميلادي ام لاتزال بالتاريخ الهجري.

وصدرت يوم أمس الثلاثاء موافقة مجلس الوزراء بشأن احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

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