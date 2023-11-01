إحباط محاولة تهريب 114 كيلوجرام من نبات القات المخدر بمنطقة عسير

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، من إحباط محاولة تهريب 114 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

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وأفادت الدوريات البرية لحرس الحدود بالمنطقة، باستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

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كما أتاحت الجهات الأمنية بالإبلاغ على 999 في بقية مناطق المملكة، بالإضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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