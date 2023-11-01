الصحة العالمية تدعم استقبال المصابين القادمين من غزة للعلاج في مصر

أبدت منظمة الصحة العالمية، عن ترحيبها بقرار مصر قبول 81 جريحًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج على أراضيها.

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وفي بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أعربت المنظمة الأممية عن دعمها لوزارة الصحة المصرية في التخطيط وإنشاء نظام شامل للفرز والإخلاء الطبي، والتدريب المستمر لموظفي الرعاية الصحية.

كما اعلنت المنظمة تعاونها مع جمعية الهلال الأحمر المصري لضمان إتاحة خدمات دعم الصحة النفسية للمرضى والمصابين القادمين من غزة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن مدينة العريش الحدودية تحوي 65 سيارة إسعاف مجهزة بكامل إمكانيات الإنعاش ودعم الحياة، مع ثلاثة عشر فريقاً من فرق الإسعاف أطباء طوارئ مدربين، بالإضافة إلى مسعفين من ذوي التدريب المتقدم في دعم الحياة.

كما أشارت المنظمة إلى أن مستشفى العريش هو مستشفى الإحالة الأول، ويضم مرافق الإنعاش والعناية المركزة المجهزة بالكامل، ومجموعة من الفرق الجراحية لإدارة الإصابات الخطيرة والحروق، كما توجد ترتيبات للإحالة إلى مستشفيات الخط الثاني في مصر.

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هذا ولا يزال آلاف الأشخاص في غزة بحاجة للوصول إلى الخدمات الصحية العاجلة والأساسية، وسط نقص في الأدوية والإمدادات وغيرها من المساعدات مثل الوقود والمياه والغذاء.

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