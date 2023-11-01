هيئة المسرح تنظم عرض “الخفة العظيمة” ضمن فعالية العروض الأرجنتينية

انطلقت أمس الثلاثاء، أولى عروض "الخفة العظيمة" على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في الريا، ضمن رابع فعاليات العروض الأرجنتينية التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية.

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وتهدف الفاعلية إلى إثراء المحتوى الثقافي من خلال إقامة عروض أدائية من مختلف دول العالم، حيث شمل العرض في أول عروضه خدعًا سحرية وألعاب خفة.

كما استعرضت الفاعلية، عددًل من الفنون الأدائية من الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، محتوية على عرض "أليس في بلاد العجائب"، وعرض "الغابة"، وعروض لفنون وأداءات معاصرة يتخللها فن الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين بجانب لمحة عن أشهر الرقصات التقليدية هناك.

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كما أشرك المؤدون للعروض بعضًا من الحضور في فقرات متعددة من العرض الذي يستمر إلى يوم السبت 4 نوفمبر، كذلك شهدت الفاعلية أركان تصوير بهوية بلاد التانجو تتيح للزوار التقاط الصور التذكارية.

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