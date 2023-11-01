قبول اعتذار الجهني عن لجنة الاحتراف وتكليف متعب الأحمد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، تقديم رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم جابر بن سعد الجهني، اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة اللجنة "نظرًا لظروفه الخاصة".

أفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان: "قدم رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم جابر بن سعد الجهني اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة اللجنة نظرًا لظروفه الخاصة، معربًا عن شكره لسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وجميع منسوبي الاتحاد، على دعمهم وتعاونهم طوال فترة عمله في اللجنة".

أضاف: "من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره للجهني، مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة على مستوى عمل اللجنة".

أوضح البيان: "كما قرر مجلس الإدارة تكليف نائب رئيس اللجنة متعب بن حمد الأحمد رئيسًا للجنة".

ختم: "يحظى الأحمد بخبرة علمية وعملية، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة سنترال لانكشاير بالمملكة المتحدة وبكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، وكان عضوا في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين منذ 2019".