رئيس مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال بالمملكة

شدد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، على أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي: حقبة جديدة" في الرياض.

وخلال الفعالية، التقى ناديلا بأبرز قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين المحليين، إضافةً إلى مجموعة من المطورين التقنيين. وأشاد ناديلا بالدور البارز الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في توفير فرص جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة ورفع جودة حياة المواطنين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح ناديلا أن الجيل الجديد من التكنولوجيا الذكية سيحدث تحولاً جذرياً في إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية على مستوى العالم والمستوى المحلي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. كما أثنى ناديلا على الجهود التي تبذلها المؤسسات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لاستخدام هذه التقنيات في تعزيز الابتكار وتوفير فرص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتضمنت الفعالية مناقشة بين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وساتيا ناديلا حول كيفية استخدام أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية المملكة للانتقال إلى مجتمع رقمي يضمن تقديم خدمات حكومية متطورة وتعزيز اقتصاد رقمي مزدهر يعود بالفائدة على الجميع.

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