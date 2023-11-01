الانضباط الآسيوية تمنح الاتحاد نقاط مباراة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتبار فريق الاتحاد فائزاً بنتيجة 3 - 0 أمام نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ولم تُلعب المباراة حينها في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، لوجود مخالفات قانونية ساهمت في عدم تلبية متطلبات إقامة المباراة.

وأبلغ مراقب المباراة حينها الفريقين بعدم لعب اللقاء، ليعود الاتحاد فورًا إلى مدينة جدة.

بهذا القرار، يقفز الاتحاد إلى تسع نقاط ليواصل حضوره في صدارة المجموعة.

وسيبتعد الاتحاد بفارق كبير عن أقرب المنافسين له بخمس نقاط وهما سباهان والقوة الجوية، إذ يملك كل منهما أربع نقاط.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتواجد حاليًا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، قبل القرار الآسيوي.