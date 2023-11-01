تعديلات جديدة على نظام الكليات العسكرية.. تعرّف إليها

‫أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء على نظام الكليات العسكرية.

شملت التعديلات التي أُقرت من قبل مجلس الوزراء تعديل النص في المادة 15 وإلغاء المادة 18 من النظام.

وبموجب التعديلات الجديدة، تمت إضافة الحد الأدنى لتناسب طول المتقدم مع وزنه بالنسبة للمرأة. وكانت الفقرة المتعلقة بتناسب الطول مع الوزن مقتصرة سابقاً على المتقدمين من الذكور. كما تم إلغاء الحد الأعلى السابق الذي كان يحدده النظام بـ 188 سم و 95 كجم.

وأُعيد صياغة الفقرة بعد التعديل كما يلي:

"أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للرجل: 165 سم / 52 كجم، والمرأة: 158 سم / 47 كجم، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول وفقاً لما يحدده اللائحة الداخلية".

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