الوداد يتخطى الترجي ويعبر إلى نهائي الدوري الإفريقي

حسم الوداد الرياضي المغربي تأهله إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي بعد تخطّيه عقبة الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأربعاء.

فاز الوداد على الترجي الرياضي بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل على مستوى مجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1) ضمن نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي.

🚨 الوداد البيضاوي المغربي يبلغ نهائي الدوري الإفريقي

بتجاوزه مستضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح.#الدوري_الإفريقي | #الترجي_الوداد #AFL pic.twitter.com/yjNn6WRCRQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2023

انهزم الوداد أمام مضيفه الترجي الأربعاء على ملعب رادس بهدف دون مقابل في إياب المربع الذهبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الوداد.

بصم البرازيلي رودريغيز سيلفا على هدف الترجي في الدقيقة (66).

كان الوداد قد فاز ذهابًا بهدف دون ردّ من توقيع هشام بوسفيان في الدار البيضاء.