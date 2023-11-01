تدريبات استشفائية ومنوعة للاعبي الفتح تحضيرًا لمواجهة الهلال

أجرى الجهاز الفني لفريق الفتح تدريبات استرجاعية واستشفائية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية بمواجهة الأمس أمام فريق الشباب ضمن مواجهات الدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

في نفس السياق، خاضت المجموعة الأخرى عدة تدريبات فنية متنوعة، وفي الختام، أقام الجهاز الفني مناورة عبر مساحة ثُلث الملعب.

على صعيد متصل، كشف الجهاز الطبي للفريق عن مواصلة اللاعبين دجانيني تفاريس، نوح الموسى، وحسن آل سليس برنامجهم العلاجي المخصص لهم.

فيما أشارت الفحوصات إلى إصابة سفيان بن دبكة بعضلة الفخذ حيث سيخضع للعلاج لفترة قد تمنعه من المشاركة بالتدريبات.

بينما يُسارع الجهاز الطبي للفريق بتجهيز فهد الحربي للمشاركة بالمواجهة المقبلة.

يلتقي الفتح مع الهلال ضمن مواجهات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين وذلك في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.