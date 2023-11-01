جيسوس يغادر إلى بلاده بسبب وفاة شقيقه

أعلن نادي الهلال، الأربعاء، مغادرة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي جورجي جيسوس، إلى بلاده بسبب وفاة شقيقه.

قال نادي الهلال في بيان: "قدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل خالص التعزية والمواساة إلى مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جورجي جبيبسوس؛ في وفاة شقيقه الذي تلقى نبأ وفاته اليوم الأربعاء".

أضاف: "ينتظر أن يغادر جيسوس إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ على أن يلتحق ببعثة الفريق الأول لكرة القدم صباح يوم الجمعة في الأحساء أثناء تواجدهم -بإذن الله- استعدادًا لخوض مباراة الجولة 12 من منافسات دوري روشن أمام

مضيفهم الفتح".

📄 نظرًا لوفاه شقيقه.. "جيسوس" يغادر إلى بلاده ويلتحق بالبعثة في "الأحساء"#الهلال pic.twitter.com/Pkl3qnpBkU — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 1, 2023

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح مضيفه على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين.