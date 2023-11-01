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صن داونز الجنوب إفريقي يهزم الأهلي المصري ويتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي

1 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

خطف صن داونز الجنوب إفريقي بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي من مضيفه الأهلي المصري مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب.

تعادل الأهلي مع ضيفه صنداونز دون أهداف اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

كان صنداونز انتصر ذهابًا بهدف دون رد لينجح في التأهل للنهائي لمواجهة الوداد المغربي.

أتيحت للأهلي فرصة التسجيل مبكرًا في الشوط الأول لكن التونسي علي معلول أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12.

شهدت المواجهة طرد اللاعب الأرجنتيني مينديتا قبل 6 دقائق من النهاية، لكن الأهلي لم يتمكن من استثمار النقص العددي.

طالب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إلا أنّ الحكم قرّر إكمال اللعب بالرغم من عودته إلى تقنية الفيديو.

نجح صنداونز في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً في البطولة، ليصبح على بعد خطوة من التتويج بلقب النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.