صن داونز الجنوب إفريقي يهزم الأهلي المصري ويتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي

خطف صن داونز الجنوب إفريقي بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي من مضيفه الأهلي المصري مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب.

تعادل الأهلي مع ضيفه صنداونز دون أهداف اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

صنداونز إلى النهائي بعد نهاية لقاء الإياب في نصف النهائي بالتعادل بلا أهداف مستفيداً من فوزه 1-0 ذهاباً #الأهلي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/3fLxB2Jeio — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023

كان صنداونز انتصر ذهابًا بهدف دون رد لينجح في التأهل للنهائي لمواجهة الوداد المغربي.

أتيحت للأهلي فرصة التسجيل مبكرًا في الشوط الأول لكن التونسي علي معلول أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12.

العملاق ويليامز حارس صنداونز.. متخصص في التصدي لركلات الجزاء #الأهلي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/f4acI3BJkf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023

شهدت المواجهة طرد اللاعب الأرجنتيني مينديتا قبل 6 دقائق من النهاية، لكن الأهلي لم يتمكن من استثمار النقص العددي.

طالب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إلا أنّ الحكم قرّر إكمال اللعب بالرغم من عودته إلى تقنية الفيديو.

نجح صنداونز في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً في البطولة، ليصبح على بعد خطوة من التتويج بلقب النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.