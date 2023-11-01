نفاد وقود المستشفيات في غزة.. و”الخارجية الفلسطينية” تحذر من كارثة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة التي تعمل في قطاع غزة، وخاصة مستشفيات "الشفاء" و"الإندونيسي". حذرت الوزارة من أن هذا الأمر يشكل تهديداً كبيراً على حياة الآلاف من المواطنين، بما في ذلك المرضى ومن يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المرضى في حالات العناية المكثفة والأطفال والرضع والحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيل العلاج لديهم، سيكونون في خطر كبير في حال توقف المستشفيات عن العمل. كما أشارت إلى أن هذا الأمر يشكل جريمة إبادة جماعية وانتهاكاً كبيراً للقوانين الإنسانية.

وناشدت الوزارة الدول المانحة التي شاركت في بناء ودعم وتشغيل هذه المستشفيات في قطاع غزة بالتدخل الفوري لمنع إغلاقها وضمان استمرار عملها الإنساني، وأكدت على أن هذا الأمر يجب أن لا يُسمح به ويجب توفير الوقود اللازم فوراً.

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