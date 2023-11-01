التعاون الإسلامي تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جباليا للمرة الثانية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار أعمال العنف والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على منطقة الفالوجا في مخيم جباليا وقصف المخبز في مدينة غزة. كما حذرت المنظمة من خطورة استهداف المستشفيات ونفاد الوقود الذي يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل، مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة ويشكل جريمة إبادة جماعية.

وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لمنع الكارثة الإنسانية، من خلال توفير الدعم الضروري لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة والضغط على إسرائيل لوقف العدوان العسكري وضمان توفير الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة للسكان في غزة.

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