هواوي تحذف اسم إسرائيل من خرائطها الرقمية وتستخدم دولة فلسطين بدلاً منها

انضمت شركة "هواوي" الصينية إلى العملاقين الصينيين "بايدو" و"على بابا"، إذ حظرت اسم إسرائيل من خرائطها الرقمية واستخدمت بدلا منه دولة فلسطين، حسبما ذكر موقع "أخبار الصين".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن عملاقي التكنولوجيا الصينيين "بايدو" و"علي بابا"، أوقفوا عرض اسم إسرائيل على خرائطهما الخاصة منذ صباح أول أمس الاثنين، واصفين هذه الخطوة بأنها تعكس دبلوماسية بكين في المنطقة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الخريطة تظهر حدود ومدن إسرائيل لكن دون ذكر اسمها، على عكس البلدان المجاورة الأخرى، مثل الأردن ولبنان ومصر.

ويأتي محو إسرائيل من الخرائط، وسط تزايد المشاعر المعادية لتل أبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، والدعم الكبير لفلسطين منذ بداية طوفان الأقصى.

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على هذا الأمر قائلة، إن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعكس المعاداة الواضحة لإسرائيل في الصين. وتأكيدًا على حجتها، قالت أيضًا، إن هيئة إذاعة الصين ناقشت عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، معضلة سيطرة اليهود على قدر غير متناسب من الثروة الأمريكية.