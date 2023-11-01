نيوكاسل ينهي مشوار مانشستر يونايتد في كأس الرابطة

أنهى نيوكاسل يونايتد مشوار مانشستر يونايتد (حامل اللقب) عند الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية.

فاز نيوكاسل بنتيجة كبيرة على مضيفه مانشستر يونايتد 3-0، الأربعاء، ليقطع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

ثأر نيوكاسل بأفضل طريقة من مانشستر يونايتد الذي تغلّب عليه في نهائي المسابقة الموسم الماضي، ليتابع مسيرته المميزة هذا الموسم، بعدما أقصى مانشستر سيتي من الدور الثالث أيضًا.

تقدّم البديل الباراجوياني ألميرون لنيوكاسل في الدقيقة الثامنة والعشرين قبل أن يضيف زميله هال الهدف الثاني بعد ثمان دقائق.

أشرك تين هاج كل من المغربي أمرابط وبيساكا مع انطلاق الشوط الثاني طمعًا في تذليل الفارق، لكن النتيجة أتت عكسية بعدما سجّل ويلوك الهدف الثالث (60).

ازدادت الضغوط على المدرب الهولندي بعدما استمرت نتائجه السلبية مع الفريق هذا الموسم خاصة بعد خسارته منذ أيام أمام جاره مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.