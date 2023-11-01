ليفربول يتجاوز بورنموث ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة

واصل فريق ليفربول مسيرته الناجحة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، الأربعاء، بتحقيقه الفوز على بورنموث ليقطع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

فاز ليفربول على مضيفه بورنموث 2-1 يوم الأربعاء في الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية.

اعتمد الألماني يورجن كلوب على قائمة شابة، لكنها ضمّت بعض الأسماء المهمة مثل المصري محمد صلاح والكاميروني ماتيب والهولندي جاكبو.

افتتح جاكبو التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 31 وحافظ الريدز على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

عدّل الهولندي كلويفرت النتيجة في الدقيقة 64 ليعيد الأمور إلى نقطة البداية.

منح البديل الأوروجوياني نونيز ليفربول الأفضلية مجددًا مستفيدًا من كرة زميله البديل الآخر أرنولد في الدقيقة 70.

تخطى ليفربول حاجز الدور الرابع الذي توقف عنده في الموسم الفائت ليتابع مساعيه في الفوز باللقب الذي توّج به الموسم قبل الماضي.