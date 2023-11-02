كأس الرابطة الإنجليزية.. وست هام يُطيح بآرسنال وتشيلسي يتخطّى عقبة بلاكبيرن

أطاح وست هام يونايتد بضيفه آرسنال من الدور الرابع لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، الأربعاء.

تغلّب وست هام على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ثمن النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

تناوب على تسجيل أهداف وست هام كل من بن وايت (16 خطأ في مرمى فريقه) والغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60).

في المقابل بصم النرويجي مارتن أوديجارد على هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة (90+6).

بذلك حجز وست هام باقتدار بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة المحلية.

فيما تخطّى تشيلسي عقبة ضيفه بلاكبيرن روفرز بتغلّبه عليه بهدفين دون ردّ.

بصم الفرنسي بينوا بادياشيل (30) ورحيم سترلينغ (59) على هدفي الفريق الفائز.

كما صعد إيفرتون إلى ربع النهائي بتفوّقه على ضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة.

ووقّع جيمس تاركوفسكي (13) والبلجيكي أمادو أونانا (53) وأشلي يونغ (90+3) على أهداف إيفرتون.

كما تأهل فولهام إلى ذات الدور بفوزه على مضيفه إبسويتش تاون بثلاثة أهداف لواحد.