قرعة كأس الرابطة الإنجليزية | نيوكاسل ضد تشيلسي.. وليفربول يصطدم بـ وست هام في ربع النهائي

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات قوية.

سيلتقي ليفربول مع وست هام، وكذلك تشيلسي مع نيوكاسل في أقوى مباريات النسخة الحالية.

تأهل ليفربول بعد تحقيقه الفوز على بورنموث، وتشيلسي على حساب بلاكبيرن، فيما ودع أرسنال ومانشستر يونايتد أمام وست هام ونيوكاسل على الترتيب.

شهدت قرعة ربع النهائي تواجد فريق بورت فايل الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه بعدما أقصى مانسفيلد تاون من الدرجة الرابعة في وقت سابق.

وجاءت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية كما يلي:

إيفرتون × فولام

تشيلسي × نيوكاسل

بورت فايل × ميدلسبره

ليفربول × وست هام

من المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يوم 18 ديسمبر المقبل.

يعد ليفربول الأكثر تتويجًا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية برصيد 9 ألقاب، يليه مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب.