“التعاون الإسلامي”: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة العربية السعودية قادرة على تنظيم نسخة ناجحة وغير مسبوقة من كأس العالم 2034 .

وهنأت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها "الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة بمناسبة فوز السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034".

جاء ذلك بعد أن أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح المملكة العربية السعودية استضافة بطولة كأس العالم 2034.

من جبانه، أعرب حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة عن "ثقة المنظمة التامة في قدرة المملكة العربية السعودية بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم".

كما أعرب عن "أمنياته بالتوفيق والنجاح للسعودية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم".

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد في وقت سابق التزامه بتلبية متطلبات "الفيفا" خاصة بعد إعلان أن ملف السعودية هو الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحاداً كرويّاً من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، معرباً عن تقديره للثقة الكبيرة التي مُنحت من مختلف الدول وجعلت الحافز كبيرا لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن، بحسب الصحف السعودية.