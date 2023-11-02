ليفركوزن يعلن غياب باتريك تشيك 3 أسابيع

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني غياب مهاجمه التشيكي باتريك تشيك عن الفريق لمدة 3 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق.

وذكر باير ليفركوزن في بيان أن اللاعب عانى من إصابة عضلية في ربلة الساق اليسرى أول أمس الثلاثاء خلال خوضه التدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة زانتهاوزين في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

وكان تشيك عاد مؤخرا بعد فترة طويلة من الغياب، أوائل الشهر الجاري بسبب إصابة عانى منها في عضلة المقربة، حيث لم يسافر مع الفريق لمباراة زانتهاوزين.

وكان ليفركوزن فاز على زانتهاوزين بنتيجة 5-2 مساء أمس الأربعاء في غياب تشيك.

وفي الدوري الألماني، يحتل ليفركوزن المركز الأول برصيد 25 نقطة، متفوقًا على بايرن ميونيخ، حامل اللقب، بعد انقضاء 9 جولات من الموسم.

ويستعد الفريق الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو لمواجهة هوفنهايم بعد غدٍ السبت ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.