رئيس الاتحاد الآسيوي: كأس العالم 2034 لن يقل نجاحًا عن نسخة 2022

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن استضافة السعودية لمونديال 2034 يعد مصدرًا للفخر.

وقال آل خليفة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، "الهدف هو أن يكون التنظيم في بلد وحيد من آسيا، حتى يكون كل تركيزنا معه".

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي "أعتقد أن المملكة بلد قادر على أن يحتضن هذا الحدث بكل نجاح، ولدينا ثقة بقدرات شبابه وقدرات الرياضيين".

وتابع "مثل ما حققت قطر نجاحا كبيرا في استضافة مونديال 2022، فأنا متأكد أن مونديال 2034 في السعودية لن يكون أقل نجاحا".

وفي سياق مختلف، يتوقع آل خليفة أن تكون المستويات متقاربة في كأس آسيا المقررة في قطر في الفترة من 12 يناير و10 فبراير العام المقبل، حيث قال "المستويات ستكون متقاربة جدًا عكس ما كانت عليه في النسخة الأخيرة، فهناك منتخبات تطورت بشكل كبير".

وأضاف "بتقديري الشخصي أن المنتخب الياباني يلعب الآن بطريقة أخرى، وأنا أراه من أفضل المنتخبات، لكن في البطولات الكبيرة، الأوضاع تختلف، وكل شيء يصبح وارداً، ونتمنى التوفيق للجميع".

وفيما يتعلق بحفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي استضافته الدوحة في مركز قطر للمؤتمرات، وفاز خلاله نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في القارة، قال الشيخ سلمان "أرى أن الحفل كان فرصة لنشكر من خلاله كل من ساهم في هذه اللعبة واجتهد لكي نعطيه العرفان على جهوده سواء كان من مسؤولين ولاعبين ومدربين".

وكان سالم الدوسري حقق جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022، بعدما تفوّق على منافسيه القطري المعزّ علي، والأسترالي ماثيو ليكي.