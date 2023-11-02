موعد الإعلان عن قائمة ألمانيا لمواجهتي تركيا والنمسا

حدد جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، موعد الإعلان عن قائمة الفريق التي يتخوض آخر مباراتين وديتين هذا العام ضد تركيا والنمسا.

ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة المنتخب الألماني يوم 10 نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد تركيا على الملعب الأولمبي في برلين يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم يواجه النمسا في فيينا بعدها بـ3 أيام، استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية 2024، التي تقام الصيف المقبل على الأراضي الألمانية.

وستكون مباراة تركيا هي الأولى التي يخوضها ناجلسمان مع منتخب المانشافت على الأراضي الألمانية بعد تعيينه خلفًا لهانزي فليك سبتمبر الماضي.

وكان ناجلسمان افتتح مسيرته مع ألمانيا بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية والتعادل مع المكسيك الشهر الماضي.

وتترقب جماهير منتخب ألمانيا الإعلان عن قائمة مباراتي تركيا والنمسا لمعرفة مصير مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، العائد الأسبوع الماضي من إصابة قوية بكسر في القدم أبعدته لمدة أكثر من 10 شهور.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه من غير المتوقع أن يكون نوير ضمن قائمة ناجلسمان، حيث يشارك مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة كأساسي منذ تعرض حارس بايرن ميونيخ للإصابة.