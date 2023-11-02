جيرارد يجدد هجومه على حكم مباراة النصر بسبب القرارات الجدلية

جدد الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، هجومه على التشيلي بيرو مازا، حكم مباراة الفريق ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، مطالبًا بالاستماع إلى تسجيل للحديث الذي دار بين الحكم وزملائه في غرفة تقنية الفيديو المساعد.

وودع الاتفاق كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بعد خسارته بنتيجة 0-1 على يد النصر أول أمس في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، أول أمس الثلاثاء.

وأثار الحكم التشيلي جدلًا واسعًا بسبب قراراته خلال المباراة، إذ طرد البرازيلي تاليسكا من النصر، وعلي هزازي من الاتفاق.

ورغم أن جيرارد فتح النار على التشيلي مازا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة حين قال إنه "لم يرَ في حياته حكمًا أسوأ من هذا"، إلا أن المدرب الإنجليزي جدد هجومه على الحكم في تصريحات جديدة.

وقال جيرارد، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" نُشرت في العدد الصادر صباح اليوم الخميس، "أريد الاستماع إلى ما دار في غرفة تقنية الفيديو بين حكم الساحة وحكام الفيديو، هذا هو الخطأ الرئيس من وجهة نظري، كيف تم طرد لاعبنا هزازي وبتأييدٍ من التقنية؟".

وشدد جيرارد على الحاجة إلى تلقي تبرير لعدم احتساب الحكم ركلة جزاء خلال المباراة لحمدان الشمراني، مدافع الفريق.

وأضاف "الحكم أكد لنا أنه تفاعل مع ضغط لاعبي النصر، وطرد هزازي دون وجه حق، أتفهم تأثر بعض القرارات التحكيمية بالضغوط، لكن بطاقة حمراء كهذه، وفي ظل وجود تقنية الفار، أمر غير منطقي ويدعو للقلق، هناك أكثر من حادثة مشابهة لم يشهر معها الحكم بطاقات صفراء وغض النظر عنها".

وكان الاتفاق ذكر في بيان رسمي أول أمس "قدمت الإدارة طلبا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم للإفصاح عن الحوار المسجل بين طاقم التحكيم وغرفة تقنية VAR في حالة طرد لاعب الاتفاق علي هزازي بالبطاقة الحمراء أمام النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف "تتقدم إدارة النادي باعتذارها الشديد للجماهير الاتفاقية على الخروج غير المستحق من مسابقة أغلى الكؤوس للموسم 2023/2024".