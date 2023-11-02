سابك تسجل خسائر 2.8 مليار ريال للربع الثالث من 2023

سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 2.88 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل ربحية بـ 1.84 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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ووفق النتائج المالية الأولية الموحدة والمعلنة من الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، قالت "سابك" إن هناك خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة "سابك" في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن هذه الصفقة سوف تُمَكِّن شركة "سابك" من التركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية، للحفاظ على قدرتها التنافسية القيادية وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال البتروكيماويات.

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كذلك أرجعت "سابك"، الانخفاض إلى الركود على الطلب العالمي للكيماويات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ 7.3 مليار ريال بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض حصة شركة "سابك" في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 919 مليون ريال، والذي يعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

وبلغ إجمالي الربح التشغيلي لـ "سابك" 1.68 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 3.38 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتدني 50%، فيما بلغ إجمالي الربح 6.34 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 8.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 22.5%.

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كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 1.04 مليار ريال مقابل ربحية بـ 16.24 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.35 ريال، مقابل ربحية بـ 5.41 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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