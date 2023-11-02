نيمار يخضع لعملية “الصليبي” في البرازيل اليوم الخميس

يخضع البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الهلال، لعملية الرباط الصليبي في بلاده البرازيل اليوم الخميس.

وذكر الهلال في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء "يخضع محترف الهلال البرازيلي نيمار جونيور لعملية الرباط الصليبي صباح الخميس في مستشفى ماتردي بالبرازيل".

وأضاف "العملية ستكون تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال".

وتمنى الهلال في بيانه لنيمار أن "يعود أقوى" بعد التعافي من الإصابة.

وأصيب نيمار مع منتخب البرازيل بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-0 أمام أوروجواي يوم 17 أكتوبر الماضي، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب ما ذكرته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية أمس الأربعاء فإن العملية الجراحية ستجرى في البرازيل بناءً على رغبة نيمار.

وكان لاسمار مسؤولاً عن العملية الجراحية التي أجراها اللاعب البرازيلي عام 2018، لتصحيح كسر في قدمه اليمنى، وهو أحد الأطباء الثلاثة الذين أجروا العملية الجراحية في مارس من العام الجاري، إثر إصابة في أربطة الكاحل.

وأشارت "جلوبو سبورت" إلى أن الوقت المتوقع لتعافي نيمار هو حوالي 10 أشهر.