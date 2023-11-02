ماني يعترف بصعوبة التسجيل ويشيد بقوة دوري روشن

اعترف ساديو ماني، مهاجم النصر، بصعوبة تسجيل الأهداف في بعض المباريات، مشددًا على قوة دوري روشن للمحترفين.

وقال ماني، في تصريحات أذاعتها قناة "الإخبارية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، "من الصعب أحيانًا تسجيل الأهداف، هذا ليس سهلًا، لكن طالما فاز الفريق فأنا سعيد".

وأضاف الجناح السنغالي "سعيد باللعب مع الفريق، وأستمتع بالمباريات التي أخوضها، لذا نأمل أن يكون الموسم أقوى".

وتابع "أعتقد أن الدوري السعودي على المسار الصحيح، لأني لعبت في إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، ويمكنني القول إن الدوري السعودي قوي ويزداد قوة، لذلك أتمنى الأفضل الموسم المقبل".

فيديو | "فقط جماهير النصر" نجم نادي النصر ساديو ماني: جماهير #النصر هم أفضل جماهير في المملكة#المنتصف pic.twitter.com/eKnTO2uJMQ — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 1, 2023

وواصل نجم ليفربول وبايرن ميونيخ السابق "سعيد بالتواجد في السعودية، حتى أفراد عائلتي يشعرون بالسعادة لتواجدهم هنا، وأعتقد أن هذا يحفزني أكثر للاستمتاع بكل لحظة".

وأشار ماني إلى أن "جماهير النصر هم الأفضل في السعودية".

وشارك ماني في فوز النصر الصعب على الاتفاق بنتيجة 1-0 أول أمس الثلاثاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعن المباراة، قال ماني "كانت إحدى أصعب المباريات التي لعبتها حتى الآن، لكن من الطبيعي أن نواجه مثل هذه المباريات في الدوري، وهو أمر مهم حقًا".

وأوضح "الجماهير تريد رؤية هذا النوع من المباريات، كلانا قاتل حتى النهاية إلى أن سجلنا الهدف، وفزنا أخيرا بالمباراة".