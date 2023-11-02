مسؤول “فرانس فوتبول”: خسارة بونو جائزة أفضل حارس “أمر غريب جدًا”

أبدى مسؤولو مجلة "فرانس فوتبول"، التي تمنح سنويًا جوائز الكرة الذهبية، استغرابهم بسبب خسارة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.

وقال توماس سيمون، كبير مراسلي مجلة "فرانس فوتبول"، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، اليوم الخميس، "لا نعلم لماذا لم يفز بونو بجائزة الأفضل، في حين تم منحها للحارس الأرجنتيني".

وأضاف "ما حدث هو تصويت يعتمد على الصحفيين أنفسهم لتحديد من ينال الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، إنه اختيارهم، لكن بالنسبة لي الأمر غريب جدًا".

وخسر بونو جائزة "ليف ياشين" التي تمنح لأفضل حارس مرمى في العالم، إذ حصدها الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب التانجو.

وجاء بونو في المركز الثالث بترتيب الجائزة، بعد مارتينيز، وإيديرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل.

وجاءت خسارة بونو رغم تألقه في كأس العالم 2022، وقيادته المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع في البطولة لأول مرة في تاريخه.

المثير للجدل أن بونو احتل المركز الـ13 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على مارتينيز، الذي حل في المركز الـ15.