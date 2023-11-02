“الزكاة والدخل” تستطلع مرئيات العموم حول تطوير مشروع ضريبة الدخل

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استطلاع مرئيات العموم حول تطوير مشروع ضريبة الدخل، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

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ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة، والمنظمة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر في عام 1425هـ، وذلك من خلال اقتراح استبدال نظام ضريبة الدخل الحالي بمقترح مشروع نظام ضريبة الدخل، والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية.

ولم يغيّر مشروع النظام المقترح من الأشخاص الخاضعين للضريبة في النظام الحالي، بحيث سيخضع -في حال إقرار المشروع المقترح مستقبلا- للضريبة ذات الأشخاص الخاضعين في النظام المعمول به حاليًا.

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ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية على الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/GAZT/IncomeTax/Pages/default.aspx

كما تدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المعنية إلى متابعة الإعلانات والتطورات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة عبر موقعها الإلكتروني:

https://vat.gov.sa/ar

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