حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو وفريق إنتر ميامي الأمريكي، جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم عام 2023، ليرفع رصيده من الألقاب في الجائزة إلى 8 ألقاب، ويبتعد في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للجائزة، بفارق 3 مرات على كريستيانو رونالدو، نجم النصر، صاحب المركز الثاني، وأقرب ملاحقيه.

"الوئام" تستعرض في الإنفوجراف التالي قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا لجائزة الكرة الذهبية:

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