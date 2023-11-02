ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 9061 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 9061 شخصًا بينهم 3760 طفلان منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم، لتقديم إحاطة بشأن مستجدات الوضع الصحي في القطاع الذي فرض الاحتلال الإسرائيلي عليه حصارًا مشددًا، إن الاحتلال لا يزال يستهدف المناطق المأهولة بالسكان.

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وأشار القدرة، في أحاطته الصحفية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية استشهد على إثرها 256 شخصًا.

وحذر من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء في المستشفى الإندونيسي، مناشدً جميع الأطراف الدولية لتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.

وتتواصل المعارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لليوم السابع والعشرين، وسط قلق المجتمع الدولي من اتساع رقعة المعارك ودخول أطراف أخرى إلى الصراع.