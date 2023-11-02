وعكة صحية تنقل موسيماني إلى المستشفى

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الوحدة الإماراتي الحالي والأهلي السابق، تعرض لوعكة صحية أجبرته على دخول المستشفى.

وذكرت صحيفة "البيان" اليوم الخميس أن موسيماني أصيب بضيق في التنفس، ما استدعى نقله إلى إحدى مستشفيات أبوظبي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الصحيفة أن تدريبات الوحدة شهدت غياب موسيماني عن قيادة تدريبات الفريق الأخيرة بسبب المرض، حيث قاد ماهر دافيدز مساعد المدرب، تدريبات العنابي خلال اليومين الماضيين.

ويستعد الوحدة لمواجهة عجمان بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإماراتي.

وينتظر أن تتضح الصورة بخصوص تواجد موسيماني مع الفريق في مباراة عجمان من عدمه بناء على مدى تحسن حالته الصحية، إذ سيقود الفريق من خارج الخطوط حال تماثل للشفاء.

كان موسيماني تولى قيادة الأهلي موسم 2022-2023، وقاده للتأهل من دوري الدرجة الأولى إلى دوري روشن، قبل أن يرحل عن قلعة "الراقي".

وتعاقد موسيماني مع الوحدة الصيف الماضي.