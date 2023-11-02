بايرن ميونيخ يسعى لتعويض مفاجأة الكأس في قمة بوروسيا دورتموند

يحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على نظيره بوروسيا دورتموند بعد غدٍ السبت في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، ساعيًا لتعويض مفاجأة خروجه من بطولة كأس ألمانيا.

وودع الفريق البافاري بطولة كأس ألمانيا من الدور الثاني إثر خسارته بنتيجة 1-2 على يد فريق ساربروكن، النشط بالدرجة الثالثة.

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية، "في هذه اللحظة نحن نشعر بحزن كبير، أنا وكلنا. يجب نستجمع قوانا الآن وأن نعوض الخسارة في مباراة السبت".

وأضاف "نفوز سويا، ونخسر سويا. كانت خسارة صعبة، ليلة صعبة. هذا ليس الوقت المناسب لإلقاء اللوم على أي شخص، وفي العلن تحديدا. ليس لدينا وقت، نحن بحاجة للمضي قدما".

وبسؤال توخيل عن سبب عدم الدفع بهاري كين في المباراة، رد بقوله إن اللاعب الإنجليزي شعر بألم في أوتار الركبة قبل المباراة، مضيفًا "كان هناك تبديل وحيد متبقي. أردت الانتظار للأشواط الإضافية وأردت أن أطمئن على قدرة جميع اللاعبين بإكمال المباراة حتى نهايتها".

وهذه هي المرة الثالثة في آخر 4 مواسم التي يودع فيها بايرن ميونيخ مسابقة الكأس من الدور الثاني وأول مرة في آخر 23 عاما يودع فيها الفريق البافاري البطولة من فريق ينشط في الدرجة الثالثة أو أقل.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة دورتموند بحثا عن العودة لطريق الانتصارات، ورغم أن بايرن كان فاز على دارمشتاد 8 / صفر في آخر مواجهاته بالبوندسليجا إلا أن خسارته أمام ساربروكن جعلت هناك مخاوف من عدم قدرة الفريق على الفوز في الكلاسيكو.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف بايرن ليفركوزن المتصدر، بينما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

من جانبه، يدخل دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من قلب تأخره أمام آينتراخت فرانكفورت إلى تعادل 3/3 في مباراة ماراثونية بالدوري قبل أن يعبر عقبة هوفنهايم في كأس ألمانيا.

ويسعى دورتموند لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه سيجنال إيدونا بارك لتحقيق الفوز، خاصة وأن الفريق لم يخسر في آخر 20 مباراة أقيمت على أرضه بالبوندسليجا، وترجع آخر خسارة للفريق على ملعبه في الجولة الثانية من الموسم الماضي عندما خسر أمام فيردر بريمن 2 / 3.

ومن بين العشرين مباراة التي لم يخسرها الفريق على أرضه، فاز دورتموند بـ17 مباراة فيما تعادل في 3 مباريات.