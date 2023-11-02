“الشؤون الإسلامية” تخصص خطبة الجمعة القادمة لحث المصلين بالمشاركة في الحملة السعودية لإغاثة فلسطين

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة لحث المصلين على المشاركة في الحملة التي أمر بتدشينها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

‏ودعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطباء الجوامع إلى توضيح الفضل الكبير الذي يناله المتصدق في الدنيا والآخرة بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة.

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وشدد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أن التوجيه بإطلاق حملة إغاثة سكان قطاع غزة يأتي امتداداً لمواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يكشف البلاء عن الأشقاء في غزة وأن يبدل حالهم لأحسن حال.

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