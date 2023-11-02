“الغطاء النباتي”: زراعة 180 ألف شجرة في مسيج العويصي بالحدود الشمالية

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم الخميس، عن الانتهاء من زراعة 180 ألف شجرة محلية في مسيج العويصي.

ويأتي زراعة 180 ألف شجرة في مسيج العويصي، ضمن مشروع التشجير في المنطقة وهو أحد المواقع المستهدفة بالاستزراع وإكثار البذور الرعوية في منطقة الحدود الشمالية، بنسبة إنجاز 100% من المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، وذلك بزراعة الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، منها: الطلح، والقرض، والغاف، والأثل، والغضى، والأراك، والسدر.

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وأوضح "الغطاء النباتي" أن مشروع التشجير في مسيج العويصي، تضمن تركيب السياج لحماية الغطاء النباتي، واللوحات الإرشادية، وخزانات وشبكة الري، والمشتل المؤقت، وأعمال الحفر للزراعة، بينما تتواصل في الوقت الحالي أعمال الري وتوفير كميات المياه المطلوبة، ورعاية الشتلات والأشجار المزروعة، والصيانة الدورية لشبكة الري واستبدال الأجزاء التالفة منها.

يشار إلى أن مشروع تشجير مسيج العويصي، يأتي امتدادًا لجهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لدعم التنمية المستدامة وزيادة المساحات الخضراء التي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بجودة الحياة.

ويعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.