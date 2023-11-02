أبرزها الشباب والاتحاد.. مواعيد مباريات الجولة 12 من دوري روشن

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين، تستعد الفرق المشاركة لجولة مثيرة قد تغيّر مراكزها في جدول الترتيب.

ومع نهاية الجولة 11، يحافظ الهلال على صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوقًا على غريمه النصر، صاحب المركز الثاني، بفارق 4 نقاط.

وسيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على الفتح غدًا الجمعة، فيما يستضيف النصر نظيره الخليج بعد غدٍ السبت.

أما أبرز مباريات الجولة فتقام على ستاد الملك فهد الدولي بين الشباب والاتحاد غدًا.

وتقام مباريات الجولة على مدار 3 أيام، الجمعة، والسبت، والأحد، بواقع 3 مباريات لكل يوم.

مواعيد مباريات الجولة 12 من دوري روشن

الجمعة 3 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الطائي والفيحاء.

الساعة 06:00 مساءً.. الفتح والهلال.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والاتحاد.

السبت 4 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. أبها والأخدود.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر والخليج.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتفاق والرائد.

الأحد 5 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. التعاون وضمك.

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والوحدة.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والرياض.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الجولة كاملة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC.