“أمن الطرق” يحذر مستخدمي الطرق في مكة المكرمة بسبب الأمطار الغزيرة

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، مستخدمي الطرق في منطقة مكة المكرمة، في كلٍّ من القنفذة، والمظيلف، والليث، من تبعات الظواهر الجوية جراء هطول أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق في تغريدة عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع".

تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( القنفذة - المظيلف - الليث ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.#الوقاية_أمان#أمن_الطرق pic.twitter.com/kNhvlg3fFc — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) November 2, 2023

ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في القنفذة والمظيلف والليث في منطقة مكة المكرمة، بسبب استمرار الأمطار الغزيرة التي يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواع رعدية وارتفاع الأمواج.