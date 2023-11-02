صور الرادارات تبيّن هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من مكة المكرمة وعسير والباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة، لليوم الثاني على التوالي.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن صور الرادارات التي تبين هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

🔴 صور الرادارات تبيّن هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من مناطق #عسير #الباحة #مكة_المكرمة، ومن المتوقع بمشيئة الله استمرارها خلال الساعات القادمة.

نأمل أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات الجهات المعنية.@SaudiDCD @emartasir #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/kRgGAG36sm — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 2, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر عدة تنبيهات عبر خاصية الإنذار المبكر بشأن حالة الطقس في عدة مناطق بالسعودية.

ونبه المركز من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

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كما نبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وأصدر المركز، تحذيراً عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ورياح شديدة السرعة؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وذلك على محافظتي القنفذة والليث، وكذلك المظيلف والأجزاء الساحلية.