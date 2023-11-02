عدسة الوئام ترصد أمطار مكة المكرمة

الطائف - الوئام - هاني الثبيتي:

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، حيث بلغت 61.4 ملم في طريق الكر بالطائف، و22.5 ملم في مطار الطائف.

هذا وأسفرت الأمطار الغزيرة التي شهدتها "الهدا" بالطائف يوم أمس الأربعاء، عن إغلاق طريق ‫الهدا "جبل الكر" احترازياً -بشكل مؤقت-، وذلك في الاتجاهيْن.

وشهدت أجزاء عدة في منطقة مكة المكرمة، أمطارًا غزيرة، صاحبها رياحًا شديدةً وجريان السيول.

وفي وادي الشامية، تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في سيول عارمةفي وادي الشامية شمال شرق مكة المكرمة.

بدوره، رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.