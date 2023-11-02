توقيع اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة الدولية للإبل بالرياض

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

واستعرضا الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة الدولية للإبل، عقب ذلك وقع معالي نائب وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل على اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة في العاصمة الرياض.

#الرياض | نيابة عن سمو وزير الخارجية.. معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يلتقي رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل سعادة الاستاذ فهد بن فلاح بن حثلين. pic.twitter.com/fCTMmcwD30 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 2, 2023

ورحب نائب وزير الخارجية باتفاقية المقر للمنظمة، التي تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.