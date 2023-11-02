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توقيع اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة الدولية للإبل بالرياض

2 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

واستعرضا الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة الدولية للإبل، عقب ذلك وقع معالي نائب وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل على اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة في العاصمة الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية باتفاقية المقر للمنظمة، التي تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

 