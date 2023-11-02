بق الفراش يجتاح أوروبا.. إجراءات طارئة لمكافحة الآفة

تعاني دول في أوروبا على رأسها فرنسا وبريطانيا من انتشار حشرة "بق الفراش"، حيث داهم فنادق ومنتجعات سياحية راقية بأنحاء البلاد.

ومؤخرا تم إغلاق مكتبة في غرب لندن بعد العثور على بق الفراش، وقال مجلس مدينة إيلينغ، إن المكتبة المركزية أغلقت بعد اكتشاف الحشرات في المفروشات.

وقال المجلس إنه على الرغم من اعتباره آمنًا للجمهور، إلا أنه تم إغلاقه بسبب مخاوف الموظفين ومستخدمي المكتبة.

وتخطط الهيئة لإعادة فتح المكتبة، بمجرد اتخاذ الإجراءات للتخلص من الحشرات، وفقا لمتحدث باسم الهيئة.

وقال المجلس إن المكتبة ستُعاد فتحها بمجرد تطبيق "دورة العلاج الكاملة" من قبل مقاوليها.

وأضافت الهيئة أن المواد الكيميائية المستخدمة آمنة للأشخاص من جميع الأعمار.

ويأتي ذلك بعد حالة من الذعر على نطاق واسع من البق الذي يجتاح لندن بعد تفشي الحشرة على نطاق واسع في العاصمة الفرنسية باريس.

إجراءات طارئة

وفي باريس، تم الإبلاغ عن الحشرات في المدارس والقطارات والمستشفيات ودور السينما.

في الشهر الماضي، طمأن عمدة لندن صادق خان سكان لندن بأن كل شيء يتم القيام به لمنع تفشي المرض، بما في ذلك تطهير أثاث قطار الأنفاق يوميًا.

وفي اليونان، أُلقي اللوم في غزو بق الفراش على المسافرين الفرنسيين الذين يحملون هذه الحشرات عبر أوروبا.

وقال جيورجوس هوتزوغلو، رئيس نقابة عمال الغذاء والسياحة في اليونان، إن أحد الفنادق في العاصمة اضطر إلى إغلاق جناح لتطهيره بعد تفشي البق.

وأضاف: "بعض الضيوف، معظمهم من فرنسا، حملوا الحشرات، ولسوء الحظ علقت في الفندق". وأضاف: "هناك مشكلة كبيرة مع فراش النوم في الفنادق"، لافتاً إلى أن استبدال الفراش أمر مكلف بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتغذى بق الفراش على الدم، عن طريق عض الأشخاص، مما يسبب جروحاً يمكن أن تنجم عنها الحكة، ولكن نادراً ما تسبب مشكلات صحية أخرى.

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