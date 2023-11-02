طفلة فلسطينية تهرب “من فم الموت”: “عمو رايحين على المقبرة؟” (فيديو)

من بين أنقاض مبنى دمرّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في قطاع غزة، نجحت مجموعة من السكان في انتشال طفلة على قيد الحياة.

وسارع المنقذون إلى حمل الطفلة على ناقلة والتوجه بها إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى لا يزال يعمل لإسعاف الطفلة.

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ويبدو أن الطفلة لم تكن تعلم أهي حية أم ودّعت الدنيا في قصف منزلها، إذ باغتت المنقذين بسؤال مؤلم قائلة: "يا عمو رايحين على المقبرة؟".

وسارع أحد الأهالي إلى طمأنتها وتهدئة روعها قائلاً: "لا يا عمي، هايك عايشة، وزي القمر".

وفي مذبحة جديدة ارتكبتها إسرائيل مساء الثلاثاء، تم تدمير حي كامل في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منطقة "الترنس" في معسكر جباليا للاجئين بالكامل، وهدمته على رؤوس سكانه في مجزرة جديدة في قطاع غزة، ما أودى بحياة 400 على الأقل.

ومخيم جباليا هو أكبر مخيم للاجئين الثمانية في قطاع غزة، والذي تأسس عام 1948 من قبل "الأونروا"، ويعيش فيه حالياً 116 ألف لاجئ على مساحة تبلغ 1.4 كيلومتر مربع فقط، مما يجعله واحداً من أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان.