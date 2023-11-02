أكثر من 23 مليون شجرة زيتون في منطقة الجوف

تستقبل معاصر الزيتون في منطقة الجوف البالغ عددها ما يقارب 30 معصرة، إنتاج أكثر من 23 مليون شجرة زيتون بالمنطقة، حيث تتم الاستفادة من وفرة الزيتون لإنتاج أكثر من 18 ألف طن من زيت الزيتون بالمنطقة سنوياً بنسبة تصل إلى 67 % من إجمالي الإنتاج بالمملكة، وتتم زراعته في أكثر من 12500 مزرعة، وتنتج نحو 150 ألف طن من زيتون المائدة سنوياً وما يعادل 30 % من احتياج السوق لزيت الزيتون في المملكة، هناك 6 مراحل لإنتاج زيت الزيتون، وضع الزيتون في أحواض، وإزالة الشوائب والعوالق والأغصان ، غسل الزيتون، فصل لب الزيتون عن النوى، الطحن والعجن لفترة تتجاوز نصف ساعة، فرز الزيت عن الشوائب والماء وتعبئته في عبوات.